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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1688 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - Пенни 1688 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - Пенни 1688 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал Пенни
  • Год 1688
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1688 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1435 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 390 USD. Торги состоялись 1 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1688 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания Пенни 1688 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания Пенни 1688 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания Пенни 1688 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1688 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1688 на аукционе Stephen Album - September 12, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 12 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1688 на аукционе Davissons Ltd. - July 22, 2015
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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