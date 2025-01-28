Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1688 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал Пенни
- Год 1688
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1688 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1435 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 390 USD. Торги состоялись 1 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Stephen Album
Дата 12 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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