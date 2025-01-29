flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты Пенни Якова II - Великобритания

type-coin
type-coin

Пенни 1685-1688

Год Знак Описание Продажи Продажи
1685 0 11686 0 91687 0 61688 0 5
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Якова II Все британские монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть