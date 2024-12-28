Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1686 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал Пенни
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1686 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 39010 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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