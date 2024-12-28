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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1686 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - Пенни 1686 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - Пенни 1686 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал Пенни
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1686 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 39010 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Великобритания Пенни 1686 на аукционе New York Sale - January 10, 2024
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Великобритания Пенни 1686 на аукционе Stephen Album - January 25, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2020
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Великобритания Пенни 1686 на аукционе Heritage - May 9, 2019
Великобритания Пенни 1686 на аукционе Heritage - May 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1686 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1686 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1686 на аукционе CNG - October 12, 2016
Продавец CNG
Дата 12 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1686 на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1686 на аукционе Heritage - September 25, 2014
Великобритания Пенни 1686 на аукционе Heritage - September 25, 2014
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1686 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания Пенни 1686 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1686 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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