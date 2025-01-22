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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1687 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - Пенни 1687 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - Пенни 1687 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал Пенни
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1687 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 350 GBP. Торги состоялись 5 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1687 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания Пенни 1687 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Великобритания Пенни 1687 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания Пенни 1687 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1687 на аукционе Stack's - June 25, 2020
Великобритания Пенни 1687 на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1687 на аукционе La Galerie Numismatique - May 5, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 мая 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1687 на аукционе Pegasus Auctions - May 5, 2013
Продавец Pegasus Auctions
Дата 5 мая 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1687 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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