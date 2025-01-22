Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1687 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал Пенни
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1687 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 350 GBP. Торги состоялись 5 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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