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Пенни 1685 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - Пенни 1685 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - Пенни 1685 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал Пенни
  • Год 1685
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1685 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 7611 проданному на аукционе Spink UK за 30 GBP. Торги состоялись 18 ноября 2021.

Сохранность
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Великобритания Пенни 1685 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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