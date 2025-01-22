Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1685 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал Пенни
- Год 1685
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1685 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 7611 проданному на аукционе Spink UK за 30 GBP. Торги состоялись 18 ноября 2021.
Сохранность
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