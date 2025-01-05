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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1688 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1688 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 6 пенсов 1688 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1688
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1688 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Spink UK за 2800 GBP. Торги состоялись 13 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 504 USD
Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Davissons Ltd. - August 31, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе CNG - October 20, 2021
Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе CNG - October 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1688 на аукционе Davissons Ltd. - April 4, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1688 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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