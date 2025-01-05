Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1688 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1688
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1688 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Spink UK за 2800 GBP. Торги состоялись 13 декабря 2022.
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 504 USD
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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