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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 6 пенсов Якова II - Великобритания

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6 пенсов 1686-1688

Год Знак Описание Продажи Продажи
1686 0 491687 0 391688 0 34
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