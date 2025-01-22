Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1686 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1686 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 21661 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9775 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1241 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
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