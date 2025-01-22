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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1686 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1686 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 6 пенсов 1686 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1686 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 21661 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9775 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
952 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1241 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Heritage - August 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе CNG - November 2, 2022
Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе CNG - November 2, 2022
Продавец CNG
Дата 2 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Heritage - February 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Heritage - May 7, 2021
Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Heritage - July 28, 2019
Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Heritage - July 28, 2019
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе CNG - September 12, 2018
Продавец CNG
Дата 12 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 6 пенсов 1686 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1686 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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