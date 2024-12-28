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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1687 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1687 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 6 пенсов 1687 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1687 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Spink UK за 2300 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1354 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе CNG - June 5, 2024
Продавец CNG
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Stack's - January 13, 2024
Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Heritage - June 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 17, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Spink - November 10, 2020
Продавец Spink
Дата 10 ноября 2020
Сохранность F
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2019
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе Spink - March 27, 2019
Продавец Spink
Дата 27 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1687 на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1687 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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