Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1687 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1687 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Spink UK за 2300 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1354 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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