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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1687 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Яков II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1687 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1 гинея 1687 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1687 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1182 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
7515 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
3446 $
Цена в валюте аукциона 3200 CHF
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 10, 2016
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - August 8, 2014
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1687 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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