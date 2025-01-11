Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1687 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Яков II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1 гинея
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1687 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1182 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
7515 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
3446 $
Цена в валюте аукциона 3200 CHF
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Где продать?
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