Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1687 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1687 года. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 8500 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
1219 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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