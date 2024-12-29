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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1687 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1687 года - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1687 года - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1687 года. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 8500 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2016.

Сохранность
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Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
1219 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе Spink - March 24, 2020
Продавец Spink
Дата 24 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2014
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 2, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе Heritage - January 12, 2002
Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе Heritage - January 12, 2002
Продавец Heritage
Дата 12 января 2002
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе Heritage - January 12, 2002
Великобритания 1/2 гинеи 1687 на аукционе Heritage - January 12, 2002
Продавец Heritage
Дата 12 января 2002
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1687 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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