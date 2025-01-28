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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1687 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1687 года - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 2 гинеи 1687 года - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1687 года. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 31175 проданному на аукционе Heritage Auctions за 96000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
6942 $
Цена в валюте аукциона 5500 GBP
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
8348 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Goldberg - September 7, 2004
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Goldberg - September 7, 2004
Продавец Goldberg
Дата 7 сентября 2004
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность AU55 NGC
К аукциону
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 2 гинеи 1687 на аукционе Stack's - January 19, 2025
Продавец Stack's
Дата 19 января 2025
Сохранность MS63 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1687 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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