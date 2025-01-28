Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1687 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1687 года. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 31175 проданному на аукционе Heritage Auctions за 96000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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