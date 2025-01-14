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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1687 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1687 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1 шиллинг 1687 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1687 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1327 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 4750 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
1465 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе Spink - September 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе TimeLine Auctions - June 7, 2020
Продавец TimeLine Auctions
Дата 7 июня 2020
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1687 на аукционе CNG - January 23, 2025
Продавец CNG
Дата 23 января 2025
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1687 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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