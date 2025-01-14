Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1687 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1687 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1327 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 4750 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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