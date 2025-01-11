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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1687 года "Портрет в доспехах" (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - Фартинг 1687 года "Портрет в доспехах" - цена монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - Фартинг 1687 года "Портрет в доспехах" - цена монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1687 года "Портрет в доспехах". Это оловянная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 20585 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420 USD. Торги состоялись 10 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1687 "Портрет в доспехах" на аукционе Stack's - August 10, 2016
Великобритания Фартинг 1687 "Портрет в доспехах" на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Великобритания Фартинг 1687 "Портрет в доспехах" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1687 "Портрет в доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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