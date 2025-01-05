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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Оловянные монеты Фартинг Якова II - Великобритания

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Фартинг 1684-1687

Портрет в доспехах
Год Знак Описание Продажи Продажи
1684 0 41685 0 271686 0 31687 0 2
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Фартинг 1687

Портрет в накидке
Год Знак Описание Продажи Продажи
1687 0 9
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