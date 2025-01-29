Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1686 года "Портрет в доспехах" (Великобритания, Яков II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Олово
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал Фартинг
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1686 года "Портрет в доспехах". Это оловянная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 34759 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 16 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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