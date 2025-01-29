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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1686 года "Портрет в доспехах" (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - Фартинг 1686 года "Портрет в доспехах" - цена монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - Фартинг 1686 года "Портрет в доспехах" - цена монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1686 года "Портрет в доспехах". Это оловянная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 34759 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 16 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1686 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Великобритания Фартинг 1686 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Великобритания Фартинг 1686 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Великобритания Фартинг 1686 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1686 "Портрет в доспехах" на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность VF
Цена
688 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP

Где продать?

Для продажи Фартинг 1686 "Портрет в доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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