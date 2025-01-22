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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1684 года "Портрет в доспехах" (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - Фартинг 1684 года "Портрет в доспехах" - цена монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - Фартинг 1684 года "Портрет в доспехах" - цена монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1684
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1684 года "Портрет в доспехах". Это оловянная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 64271 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1684 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - April 25, 2019
Великобритания Фартинг 1684 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - April 25, 2019
Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Великобритания Фартинг 1684 "Портрет в доспехах" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1684 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Великобритания Фартинг 1684 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность VF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 255 USD
Великобритания Фартинг 1684 "Портрет в доспехах" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена

Где продать?

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