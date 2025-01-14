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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1684 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1684 Второй тип
Средняя цена 26000 $
Продажи
1 59
Аверс
Реверс
5 гиней 1684 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
2 гинеи 1684 Второй тип
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 гинеи 1684 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 8700 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 гинея 1684 Четвертый тип
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 гинея 1684 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена 900 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1684 Второй тип
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1684 Второй тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1684 Четвертый тип
Средняя цена 770 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1684 Четвертый тип
Средняя цена 720 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1684 Четвертый тип
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
6 пенсов 1684
Средняя цена 250 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1684
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1684
Средняя цена 40 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 пенса 1684
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1684
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1684
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 47

Оловянные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1684 Портрет в доспехах
Средняя цена 430 $
Продажи
0 4
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