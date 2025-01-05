Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1684 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1684
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1684 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1315 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 7500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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