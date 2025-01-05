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1 шиллинг 1684 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1684 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1684 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1684
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1684 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1315 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 7500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
825 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 48 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 22, 2015
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1684 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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