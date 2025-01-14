Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1684 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1684
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1684 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
35916 $
Цена в валюте аукциона 36000 CHF
Продавец Coins of the Realm
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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