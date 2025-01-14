flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1684 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 2 гинеи 1684 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1684 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1684
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1684 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins of the Realm (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • London Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
Цена
2530 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
35916 $
Цена в валюте аукциона 36000 CHF
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Coins of the Realm - May 30, 2020
Продавец Coins of the Realm
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 декабря 2014
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 1, 2014
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2014
Сохранность F
Цена
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Davissons Ltd. - January 30, 2014
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 января 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1684 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1684 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть