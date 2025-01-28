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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1684 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1684 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1684 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1684
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1684 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1066 проданному на аукционе Spink UK за 1600 GBP. Торги состоялись 27 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность G
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность G
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - October 1, 2007
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - October 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2007
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 3, 2006
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 3, 2006
Продавец Stack's
Дата 3 августа 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность FR
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1684 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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