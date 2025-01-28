Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1684 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1684
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1684 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1066 проданному на аукционе Spink UK за 1600 GBP. Торги состоялись 27 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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