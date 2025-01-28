Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1684 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1684
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1684 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Erwin Dietrich
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
1291 $
Цена в валюте аукциона 1210 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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