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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1684 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1684 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1684 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1684
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1684 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
2899 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Erwin Dietrich - December 4, 2022
Продавец Erwin Dietrich
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
1291 $
Цена в валюте аукциона 1210 CHF
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Coin Cabinet - May 30, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Künker - January 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 15, 2008
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Великобритания 2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1684 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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