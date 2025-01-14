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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1684 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1684 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1684 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1684
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1684 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 921 проданному на аукционе Spink UK за 1100 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2008.

Сохранность
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  • London Coins (2)
  • Spink (1)
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 сентября 2014
Сохранность F
Цена
1796 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 24, 2008
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1684 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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