Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1684 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,175 гр
- Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1684
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1684 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Spink UK за 7500 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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