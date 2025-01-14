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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1684 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1684 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1684 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1684
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1684 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Spink UK за 7500 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
611 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе CNG - May 1, 2019
Продавец CNG
Дата 1 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 13, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Spink - November 25, 2004
Продавец Spink
Дата 25 ноября 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1684 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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