Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1684 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 3 пенса
- Год 1684
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1684 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 220 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- CHS Basel Numismatics (2)
- Katz (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
- Stephen Album (1)
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность F
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 20 GBP
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Где продать?
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