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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1684 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 3 пенса 1684 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 3 пенса 1684 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1684
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1684 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 220 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CHS Basel Numismatics (2)
  • Katz (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • Stephen Album (1)
Великобритания 3 пенса 1684 на аукционе Stephen Album - September 22, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1684 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность F
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 20 GBP
Великобритания 3 пенса 1684 на аукционе CHS Basel Numismatics - April 9, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Великобритания 3 пенса 1684 на аукционе CHS Basel Numismatics - October 31, 2023
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 31 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1684 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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