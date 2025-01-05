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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1684 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 пенса 1684 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса 1684 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1684
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1684 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 5779 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 65 EUR. Торги состоялись 28 мая 2021.

Сохранность
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  • Heritage Eur (1)
  • Katz (1)
Великобритания 2 пенса 1684 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Великобритания 2 пенса 1684 на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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