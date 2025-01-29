Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1684 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1684
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1684 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2198 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 июня 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?
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