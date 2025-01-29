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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1684 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1684 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1684 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1684
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1684 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2198 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе HARMERS - September 30, 2024
Продавец HARMERS
Дата 30 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 410 GBP
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе GINZA - February 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 16, 2019
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 июня 2017
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1684 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1684 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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