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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1684 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 5 гиней 1684 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1684 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1684
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1684 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 30222 проданному на аукционе Heritage Auctions за 57600 USD. Торги состоялись 10 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе Nihon - December 15, 2024
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
13009 $
Цена в валюте аукциона 2000000 JPY
Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе cgb.fr - September 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 сентября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2016
Сохранность F
Цена
Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1684 "Второй тип" на аукционе Spink - July 15, 2015
Продавец Spink
Дата 15 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1684 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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