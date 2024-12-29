Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1684 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1684
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1684 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 30222 проданному на аукционе Heritage Auctions за 57600 USD. Торги состоялись 10 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец cgb.fr
Дата 7 сентября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
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