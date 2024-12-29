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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1684 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 крона 1684 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона 1684 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1684
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1684 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 21654 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе CNG - October 20, 2022
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе CNG - October 20, 2022
Продавец CNG
Дата 20 октября 2022
Сохранность F
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 24, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 16, 2020
Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Davissons Ltd. - April 1, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 1 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 27, 2019
Продавец Spink
Дата 27 марта 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - July 31, 2009
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - July 31, 2009
Продавец Stack's
Дата 31 июля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Великобритания 1 крона 1684 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2008
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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