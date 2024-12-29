Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1684 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33 гр
- Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год 1684
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1684 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 21654 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 1 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VG
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU50 NGC
Цена
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