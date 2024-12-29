Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1687 года "Портрет в накидке" (Великобритания, Яков II)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Олово
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал Фартинг
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1687 года "Портрет в накидке". Это оловянная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 700 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Davissons Ltd. (1)
- DNW (1)
- Heritage (1)
- Spink (3)
- Stanley Gibbons Baldwin's (3)
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