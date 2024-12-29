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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1687 года "Портрет в накидке" (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - Фартинг 1687 года "Портрет в накидке" - цена монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - Фартинг 1687 года "Портрет в накидке" - цена монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1687 года "Портрет в накидке". Это оловянная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 700 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (1)
  • Heritage (1)
  • Spink (3)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (3)
Великобритания Фартинг 1687 "Портрет в накидке" на аукционе Spink - June 25, 2019
Продавец Spink
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
509 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания Фартинг 1687 "Портрет в накидке" на аукционе Spink - January 28, 2019
Продавец Spink
Дата 28 января 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1687 "Портрет в накидке" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
909 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания Фартинг 1687 "Портрет в накидке" на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1687 "Портрет в накидке" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1687 "Портрет в накидке" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1687 "Портрет в накидке" на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность F
Цена
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Великобритания Фартинг 1687 "Портрет в накидке" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1687 "Портрет в накидке" на аукционе Heritage - August 11, 2001
Великобритания Фартинг 1687 "Портрет в накидке" на аукционе Heritage - August 11, 2001
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2001
Сохранность XF
Цена
******
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