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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1687 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1687 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1687 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1687 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 30633 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Numimarket - September 19, 2024
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Numimarket - September 19, 2024
Продавец Numimarket
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе CNG - September 9, 2020
Продавец CNG
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Coin Cabinet - May 17, 2016
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Spink - October 6, 2011
Продавец Spink
Дата 6 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Heritage - June 1, 2007
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Heritage - January 8, 2007
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1687 на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1687 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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