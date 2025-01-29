Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1687 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1687 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 30633 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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