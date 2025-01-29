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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1687 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1687 года - цена монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1/2 пенни 1687 года - цена монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 11,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1687 года. Это оловянная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 31584 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Spink - September 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
784 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
744 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Heritage - January 16, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Heritage - January 17, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Davissons Ltd. - November 28, 2012
Продавец Davissons Ltd.
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1687 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1687 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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