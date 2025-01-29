Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1687 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Олово
- Вес 11,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1687 года. Это оловянная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 31584 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (1)
- Davissons Ltd. (1)
- DNW (4)
- Goldberg (2)
- Heritage (5)
- Spink (3)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1687 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск