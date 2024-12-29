Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1687 года "Второй тип" (Великобритания, Яков II)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1 гинея
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1687 года "Второй тип". Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Spink UK за 11500 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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