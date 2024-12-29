flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1687 года "Второй тип" (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1 гинея 1687 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1 гинея 1687 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1687 года "Второй тип". Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Spink UK за 11500 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Baldwin's of St. James's (5)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • DNW (3)
  • Frühwald (1)
  • Goldberg (4)
  • Heritage (7)
  • Karamitsos (1)
  • Künker (3)
  • London Coins (3)
  • Münzenonline (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • NOONANS (2)
  • SINCONA (2)
  • Sovereign Rarities (2)
  • Spink (19)
  • Stack's (8)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
  • WAG (4)
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - January 27, 2024
Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность F
Цена
1207 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - December 8, 2022
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность FR
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Frühwald - July 2, 2021
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Karamitsos - December 6, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Где купить?
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 гинея 1687 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Продавец Stack's
Дата 19 января 2025
Сохранность UNC DETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1687 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Якова II Монеты Великобритании 1687 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть