flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1687 года "Первый тип" (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1687 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1687 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1687 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1848 проданному на аукционе London Coins LTD за 4000 GBP. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (4)
  • Baldwin's of St. James's (4)
  • Busso Peus (1)
  • CNG (4)
  • DNW (11)
  • Goldberg (3)
  • Heritage (5)
  • Künker (3)
  • London Coins (16)
  • Morton & Eden (1)
  • NOONANS (1)
  • Schulman (1)
  • Sedwick (1)
  • Spink (18)
  • Stack's (3)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (5)
  • Tauler & Fau (1)
  • TimeLine Auctions (4)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе CNG - September 18, 2024
Продавец CNG
Дата 18 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе Heritage - December 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 декабря 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 11, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе CNG - April 7, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе CNG - April 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 апреля 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" на аукционе WAG - January 12, 2025
Продавец WAG
Дата 12 января 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1687 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Якова II Монеты Великобритании 1687 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть