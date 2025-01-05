Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1687 года "Первый тип" (Великобритания, Яков II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1687 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1848 проданному на аукционе London Coins LTD за 4000 GBP. Торги состоялись 5 июня 2021.
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 декабря 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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