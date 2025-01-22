Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1687 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: Numismatica Ferrarese
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 3 пенса
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1687 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1400 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 апреля 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 28 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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