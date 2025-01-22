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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1687 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 3 пенса 1687 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 3 пенса 1687 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Numismatica Ferrarese

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1687 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1400 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Davissons Ltd. - September 6, 2023
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Heritage - March 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Numismatica Ferrarese - July 3, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе CNG - January 5, 2022
Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе CNG - January 5, 2022
Продавец CNG
Дата 5 января 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Spink - July 20, 2021
Продавец Spink
Дата 20 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе CNG - April 7, 2021
Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе CNG - April 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе InAsta - December 3, 2018
Продавец InAsta
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Heritage - March 26, 2015
Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Heritage - March 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Heritage - September 25, 2014
Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Heritage - September 25, 2014
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Heritage - April 3, 2014
Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Heritage - April 3, 2014
Продавец Heritage
Дата 3 апреля 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Goldberg - January 28, 2014
Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Goldberg - January 28, 2014
Продавец Goldberg
Дата 28 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1687 на аукционе Davissons Ltd. - December 7, 2013
Продавец Davissons Ltd.
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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