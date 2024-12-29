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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 3 пенса Якова II - Великобритания

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3 пенса 1685-1688

Год Знак Описание Продажи Продажи
1685 0 91686 1 111687 0 151688 0 0
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