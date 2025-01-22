Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1685 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 3 пенса
- Год 1685
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1685 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 17065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 611 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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