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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1685 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 3 пенса 1685 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 3 пенса 1685 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1685
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1685 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 17065 проданному на аукционе Heritage Auctions за 611 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • NOONANS (1)
  • Spink (1)
Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе Heritage - March 17, 2019
Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе Heritage - March 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 3 пенса 1685 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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