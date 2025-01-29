Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1686 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: Aurea Numismatika
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 3 пенса
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1686 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 2068 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 390 USD. Торги состоялись 3 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 13 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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