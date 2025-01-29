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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1686 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 3 пенса 1686 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 3 пенса 1686 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1686 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 2068 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 390 USD. Торги состоялись 3 сентября 2018.

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Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе Rio de la Plata - December 13, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 13 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе CNG - November 15, 2023
Продавец CNG
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе Pesek Auctions - January 29, 2025
Великобритания 3 пенса 1686 на аукционе Pesek Auctions - January 29, 2025
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 января 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1686 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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