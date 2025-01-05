Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1687 года. Слон и замок (Великобритания, Яков II)
Разновидность: Слон и замок
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 5 гиней
- Год 1687
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1687 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе MDC Monaco за 220000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
96740 $
Цена в валюте аукциона 85000 CHF
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
236980 $
Цена в валюте аукциона 220000 EUR
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 октября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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