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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1687 года. Слон и замок (Великобритания, Яков II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 5 гиней 1687 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 5 гиней 1687 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1687
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1687 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе MDC Monaco за 220000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (4)
  • Stack's (1)
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
96740 $
Цена в валюте аукциона 85000 CHF
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
236980 $
Цена в валюте аукциона 220000 EUR
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Sovereign Rarities - September 26, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Baldwin's of St. James's - October 27, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 октября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Baldwin's of St. James's - January 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Nihon - December 9, 2018
Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Heritage - September 21, 2008
Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1687 на аукционе Spink - September 27, 2007
Продавец Spink
Дата 27 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1687 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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