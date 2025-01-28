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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1686 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1686 года - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1686 года - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1686 года. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Spink UK за 9000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
841 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность F
Цена
622 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F12 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Stack's - August 10, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1686 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1686 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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