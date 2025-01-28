Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1686 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1686 года. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Spink UK за 9000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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