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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1686 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Яков II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1686 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1 гинея 1686 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1686 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1673 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3840 $
Цена в валюте аукциона 3840 USD
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
18922 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1686 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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