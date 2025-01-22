Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1686 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Яков II)
Разновидность: Слон и замок
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1 гинея
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1686 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1673 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3840 $
Цена в валюте аукциона 3840 USD
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
18922 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Где продать?
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