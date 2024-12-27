Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1686 года "Второй тип" (Великобритания, Яков II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1 гинея
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1686 года "Второй тип". Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Spink UK за 12000 GBP. Торги состоялись 8 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
11984 $
Цена в валюте аукциона 9000 GBP
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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