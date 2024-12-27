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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1686 года "Второй тип" (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1 гинея 1686 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1 гинея 1686 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1686 года "Второй тип". Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Spink UK за 12000 GBP. Торги состоялись 8 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
11984 $
Цена в валюте аукциона 9000 GBP
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Tennants Auctioneers - August 9, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Spink - December 8, 2022
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1686 "Второй тип" на аукционе St James’s - January 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1686 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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