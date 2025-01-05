flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1685 года. Перья только в центре реверса (Великобритания, Яков II)

Разновидность: Перья только в центре реверса

Аверс монеты - 1 шиллинг 1685 года Перья только в центре реверса - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1 шиллинг 1685 года Перья только в центре реверса - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1685
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1685 года. Перья только в центре реверса. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Spink UK за 62000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • DNW (1)
  • Spink (1)
Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность FR
Цена
5551 $
Цена в валюте аукциона 4000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1685 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Якова II Монеты Великобритании 1685 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть