1 шиллинг 1685 года. Перья только в центре реверса (Великобритания, Яков II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1685 года. Перья только в центре реверса. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Spink UK за 62000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

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