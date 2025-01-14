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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1686 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 5 гиней 1686 года - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 5 гиней 1686 года - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1686 года. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 105000 USD. Торги состоялись 26 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
34143 $
Цена в валюте аукциона 30000 CHF
Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 26, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 26 марта 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
27802 $
Цена в валюте аукциона 22000 GBP
Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Продавец Goldberg
Дата 30 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Numismatica Genevensis - December 3, 2018
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе CNG - January 10, 2018
Продавец CNG
Дата 10 января 2018
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1686 на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1686 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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