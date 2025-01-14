Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1686 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 5 гиней
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1686 года. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 105000 USD. Торги состоялись 26 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
34143 $
Цена в валюте аукциона 30000 CHF
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 26 марта 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
27802 $
Цена в валюте аукциона 22000 GBP
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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