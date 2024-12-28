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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1686 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1686 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1686 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1686 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1300 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе CNG - April 7, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе CNG - April 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе CNG - April 7, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе CNG - April 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе Baldwin's of St. James's - July 23, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе Goldberg - February 3, 2016
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе Goldberg - February 3, 2016
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1686 на аукционе Davissons Ltd. - April 24, 2014
Продавец Davissons Ltd.
Дата 24 апреля 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1686 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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