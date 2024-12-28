Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1686 года (Великобритания, Яков II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1686 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1300 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- CNG (2)
- Davissons Ltd. (2)
- Goldberg (1)
- Höhn (1)
- London Coins (2)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Spink (2)
- WAG (2)
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1686 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск