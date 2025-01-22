Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1685 года (Великобритания, Яков II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1685
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1685 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Spink UK за 2900 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность F
Цена
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