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1 шиллинг 1685 года (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1685 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1 шиллинг 1685 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1685
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1685 года. Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Spink UK за 2900 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
3680 $
Цена в валюте аукциона 2900 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе NOONANS - November 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе CNG - September 26, 2024
Продавец CNG
Дата 26 сентября 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе CNG - March 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе Tennants Auctioneers - October 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе Heritage - July 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 июля 2023
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1685 на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1685 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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