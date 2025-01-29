Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1685 года "Первый тип" (Великобритания, Яков II)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1 гинея
- Год 1685
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1685 года "Первый тип". Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
781 $
Цена в валюте аукциона 120000 JPY
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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