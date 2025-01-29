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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1685 года "Первый тип" (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1 гинея 1685 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1 гинея 1685 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1685
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1685 года "Первый тип". Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Nihon - December 15, 2024
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
781 $
Цена в валюте аукциона 120000 JPY
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе San Martino - October 15, 2024
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе San Martino - October 15, 2024
Продавец San Martino
Дата 15 октября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Sovereign Rarities - June 6, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе CNG - January 23, 2025
Продавец CNG
Дата 23 января 2025
Сохранность XF DETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1685 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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