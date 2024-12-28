Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1686 года "Первый тип" (Великобритания, Яков II)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1 гинея
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1686 года "Первый тип". Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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