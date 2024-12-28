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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1686 года "Первый тип" (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1 гинея 1686 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1 гинея 1686 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1686 года "Первый тип". Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность G
Цена
1106 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
1563 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе DNW - March 10, 2020
Продавец DNW
Дата 10 марта 2020
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Spink - October 6, 2011
Продавец Spink
Дата 6 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Stack's - April 29, 2010
Великобритания 1 гинея 1686 "Первый тип" на аукционе Stack's - April 29, 2010
Продавец Stack's
Дата 29 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1686 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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