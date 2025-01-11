Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1686 года "Первый тип" (Великобритания, Яков II)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 30 гр
- Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1 крона
- Год 1686
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1686 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Spink UK за 19000 GBP. Торги состоялись 26 марта 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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