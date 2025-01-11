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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1686 года "Первый тип" (Великобритания, Яков II)

Аверс монеты - 1 крона 1686 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1 крона 1686 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 30 гр
  • Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1686
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1686 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Spink UK за 19000 GBP. Торги состоялись 26 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
571 $
Цена в валюте аукциона 450 GBP
Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе GINZA - February 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе Heritage - December 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 26, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе CNG - June 28, 2023
Продавец CNG
Дата 28 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе CNG - May 31, 2023
Продавец CNG
Дата 31 мая 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1686 "Первый тип" на аукционе CNG - March 29, 2023
Продавец CNG
Дата 29 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1686 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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