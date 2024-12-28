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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1685 года "Первый тип". Слон и замок (Великобритания, Яков II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1685 года "Первый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II Реверс монеты - 1 гинея 1685 года "Первый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Яков II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Яков II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1685
  • Правитель Яков II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1685 года "Первый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 32198 проданному на аукционе Heritage Auctions за 33600 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Продавец Goldberg
Дата 30 июня 2022
Сохранность G DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе DNW - November 3, 2020
Продавец DNW
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 12, 2011
Великобритания 1 гинея 1685 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

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