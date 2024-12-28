Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1685 года "Первый тип". Слон и замок (Великобритания, Яков II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Яков II
- Номинал 1 гинея
- Год 1685
- Правитель Яков II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1685 года "Первый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Якова II. Рекорд цены принадлежит лоту 32198 проданному на аукционе Heritage Auctions за 33600 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 30 июня 2022
Сохранность G DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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